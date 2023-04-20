"Укрзалізниця" відновлює регулярні рейси до Покровська: який розклад

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відкриває продаж на регулярні рейси до Покровська Донецької області.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Зазначимо, досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий лише на рейси з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром.

Таким чином, з 28 квітня розпочнуть курсування безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

Відправлення зі Львова щоденно о 10:40 з прибуттям до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 з прибуттям о 12:44.

Відправлення зі столиці щоденно о 23:05 з прибуттям до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 з прибуттям о 05:54.

Нагадаємо, в Україні 25 березня набули чинності зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом. Серед іншого нововведення торкнулися повернення коштів пасажирам, які здали квитки.

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