"Укрзализныця" возобновляет регулярные рейсы в Покровск: какое расписание

"Укрзализныця" впервые с начала полномасштабного вторжения России открывает продажу на регулярные рейсы в Покровск Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отметим, до сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажи были открыты только на рейсы из Покровска во Львов и Киев и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром.

Таким образом, с 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составов рейсов 86/234-233/85 Львов-Покровск-Львов и 80/234-233/79 Киев-Покровск-Киев.

Отправление из Львова ежедневно в 10:40 с прибытием в Покровск в 13:00, обратный рейс в 14:15 с прибытием в 12:44.

Отправление из столицы ежедневно в 23:05 с прибытием в Покровск в 13:00, обратный рейс в 14:15 с прибытием в 05:54.

Напомним, в Украине 25 марта вступили в силу изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Среди прочего нововведения коснулись возврата средств пассажирам, сдавшим билеты.

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