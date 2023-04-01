"Укрзалізниця" почала тестування контрейлерних перевезень: куди відправили перший автопричеп (ВІДЕО)

"Укрзалізниця" 31 березня відправила в тестовий експериментальний рейс за маршрутом Київ-Ліски — Чоп контрейлерний вагон для фінального затвердження тимчасової схеми навантаження та подальшого розвитку контрейлерних перевезень.

Як повідомляють у держкомпанії, тестове перевезення виконується на спеціалізованій контрейлерній платформі філії УЗ – центру транспортного сервісу "Ліски" з додатково обладнаним місцем для кріплення автомобільного вантажного напівпричепа.

"Фіналізуємо всі технічні моменти та вже незабаром чекаємо від вантажовласників замовлень. Контрейлерні перевезення мають низку переваг: швидкість, економія пального, економія робочого часу водіїв тощо.", — наголосив директор з комерційної роботи і логістики УЗ Тимофій Мураховський.

За його словами, в компанії бачать серйозну перспективу розвитку таких перевезень, які в майбутньому будуть виконуватись, у тому числі, в складі інтермодальних поїздів.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запроваджує новий інтермодальний сервіс, який об’єднуватиме перевезення контейнерних поїздів, контрейлерних поїздів та поїздів комбінованого транспорту на базі рухомого складу ЦТС "Ліски".

Послуга надаватиметься операторам інтермодальних поїздів, які укладуть з товариством договір про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом у складі поїздів інтермодального транспорту.