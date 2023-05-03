"Укрзализныця" назначила региональный поезд сообщением Одесса - Винница

АО "Укрзализныця" назначает региональный поезд №802/801 сообщением Одесса - Винница. По маршруту будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

С 15 мая поезд №802 будет отправляться из Одессы в 11:43 и прибывать в Винницу в 18:36.

В обратном направлении из Винницы поезд №801 будет отправляться с 16 мая в 6:40 и прибывать в Одессу в 13:30.

Поезд будет проходить через станции Выгода, Раздельная, Затишье, Подольск, Слободка, Кодыма, Рудница, Крыжополь, Вапнярка, Жмеринка, Браилов и Гнивань.

На маршруте будет курсировать комфортабельный инклюзивный электропоезд, капитально отремонтированный на собственных мощностях Укрзализныци уже в этом году.

Билеты будут доступны уже в скором времени онлайн, в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" возобновляет регулярные рейсы в Покровск Донецкой области. С 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в состав рейсов 86/234-233/85 Львов-Покровск-Львов и 80/234-233/79 Киев-Покровск-Киев.

Отметим, в Украине 25 марта вступили в силу изменения в правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом. Среди прочего нововведения коснулись возврата средств пассажирам, сдавшим билеты.