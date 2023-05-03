"Укрзалізниця" призначила регіональний поїзд сполученням Одеса - Вінниця

АТ “Укрзалізниця” призначає регіональний поїзд №802/801 сполученням Одеса — Вінниця. На маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що з 15 травня поїзд №802 відправлятиметься з Одеси об 11:43 і прибуватиме до Вінниці о 18:36.

В зворотному напрямку, з Вінниці, поїзд №801 відправлятиметься з 16 травня о 6:40 і прибуватиме до Одеси о 13:30.

Поїзд проходитиме через станції Вигода, Роздільна, Затишшя, Подільськ, Слобідка, Кодима, Рудниця, Крижопіль, Вапнярка, Жмеринка, Браїлів та Гнівань.

На маршруті курсуватиме комфортабельний інклюзивний електропоїзд, капітально відремонтований на власних потужностях Укрзалізниці вже цього року.

Квитки будуть доступні вже незабаром онлайн, в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює регулярні рейси до Покровська Донецької області. З 28 квітня розпочнуть курсування безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

Зауважимо, в Україні 25 березня набули чинності зміни до правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом. Серед іншого нововведення торкнулися повернення коштів пасажирам, які здали квитки.