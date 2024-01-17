В прошлом году "Укрзализныця" увеличила объемы грузовых перевозок на четверть

В 2023 году "Укрзализныця" успешно перевезла 148,4 млн. тонн грузов. В течение года с марта по декабрь объемы ежемесячных перевозок выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Согласно сообщению, наибольший объем грузов был перевезен через морские порты (22,3 млн. тонн), а также сухопутные переходы (34,4 млн. тонн). В среднем за год ежемесячные перевозки составляли более 12 млн тонн грузов, а ноябрь определился как рекордный месяц с перевозкой 14,1 млн тонн грузов.

Больше всего железная дорога перевезла зерна - 30,6 млн тонн (+5,9%) и минстройматериалов - 29,6 млн тонн (+29,6%).

Перевозка железных и марганцевых руд составила 27,5 млн. тонн (уменьшилось на 13,2%); каменного угля – 26,2 млн тонн (меньше на 11,2%), черных металлов – 8,2 млн тонн (меньше на 10,6%).

Из-за оккупации некоторых территорий и постоянных обстрелов "Укрзалізниця" не выйдет довоенные на показатели грузоперевозок, но нарастить перевозку на экспорт удалось именно после открытия украинского морского коридора и портов.

Как сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко, за 5 месяцев работы морского коридора железная дорога перевезла в направлении черноморских портов 8,8 млн тонн грузов, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда работал зерновой коридор.

"В декабре 2023 года мы вышли на рекордную выгрузку — 3,8 млн тонн для черноморских портов с начала полномасштабного вторжения. Также железная дорога почти на 33% нарастила объемы перевозок в направлении портов Дуная, в том числе транзитом через Молдову и Румынию. В общем, если сравнивать март -декабрь 2022 года и аналогичный период 2023 года мы увеличили общие объемы перевозок со 102 до 126 млн тонн", — сказал он.

Добавим, что в декабре в портах Большой Одессы ежедневно выгружалось около 900 вагонов с зерном. Однако "Укрзализныця" ввела временный запрет на грузовые перевозки в направлении станции Одесса-Порт. Ограничение касается транспортировки зернобобовых культур и семян.

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