В прошлом году грузооборот через дунайские порты достиг рекордных показателей.

В 2023 году грузооборот через порты Дуная достиг рекордных показателей. В течение 2023 года через порты прошло более 29 миллионов тонн грузов, что составляет прирост почти в 6 раз по сравнению с довоенным периодом.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Число судов также возросло вдвое, достигнув 13 045 единиц по сравнению с 8 944 в 2022 году.

Глава ГП "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин отметил, что именно нестабильная ситуация с безопасностью в Черном море подчеркнула важность Дунайских портов как одного из надежных экспортных маршрутов.

По его словам, в сотрудничестве с бизнесом было запущено 23 точки перевалки и планируется реализация еще 15 таких инвестиционных проектов в портах Измаила и Рени.

В течение 2022-2023 годов была существенно улучшена проходимость судов через дноуглубительные работы. Кроме того, увеличилась численность лоцманского склада, а в порту Рени одновременно размещалось 22 морских судна и 40 барж, что влияет на скорость обработки грузов.

Литвин отметил, что уже определены приоритеты на следующий год, включая поддержку паспортных глубин морских портов, цифровизацию процессов в портах Дуная и их объединение в общую диспетчерскую систему с портами Большой Одессы.

Среди задач – техническое обеспечение лоцманов, обновление систем мониторинга движения судов, ремонт автодорог и железнодорожных путей, международное сотрудничество в рамках RDNA 3 и развитие украинского морского коридора с расширением номенклатуры обрабатываемых в портах грузов.

Россия обстреливает украинские порты

В то же время вследствие масштабных атак на инфраструктуру морских портов были повреждены или частично разрушены склады для хранения зерновых грузов, 10 элеваторов, 62 000 т зерна, два трубопровода, 34 административных здания, 26 складов для хранения масла и 93 единицы транспорта. В общей сложности с 18 июля 2023 года были повреждены или частично разрушены 105 объектов портовой инфраструктуры и шесть гражданских зданий.

После выхода России из "зернового соглашения" в июле 2023 года, российские военные начали систематически обстреливать порты Большой Одессы и Дуная. Всего за два месяца массированных обстрелов кафиры уничтожили более 100 объектов портовой инфраструктуры. Под обстрелы попали крупнейшие Дунайские терминалы в Рени и Измаиле .

В ответ на такую блокаду Украина создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.