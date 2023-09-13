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Армия РФ атаковала Одесщину дронами: семеро пострадавших

Семь раненых в результате очередного обстрела гражданской инфраструктуры юга Одесщины
Семь раненых в результате очередного обстрела гражданской инфраструктуры юга Одесщины

Ночью 13 сентября российские террористы атаковали ударными беспилотниками юг Одесщины. Пострадали семь человек, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Российские террористы в очередной раз атаковали юг Одесщины Несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району", - отметил Кипер.

По его словам, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Спасатели тушат пожар.

"Известно о 7 пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и трое в среднем состоянии тяжести доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - добавил Кипер.

Он уточнил, что шесть человек пострадали в Рени и один в Измаиле.

Двое мужчин с Рени в тяжелом состоянии, в палате интенсивной терапии. Сегодня их транспортируют в Одессу.

Четверо других в состоянии средней тяжести продолжают лечение в городе Рени.

Пострадавшему из Измаила была оказана медицинская помощь в больнице. Сейчас мужчина уже дома.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, над Одесской силы ПВО сбили 32 БпЛА типа "Shahed-131/136".

Также отметили, что есть попадания по припортовой инфраструктуре, повреждены нежилые здания, произошло возгорание на стоянке грузового автотранспорта.

Атаки РФ на порты и зернохранилища Одесщины в сентябре

8 сентября ПВО уничтожило 16 беспилотников. 14 – в небе над Одесской, и 2 – в Николаевской областях. В Одесской обломками сбитого беспилотника было повреждено нежилое здание. Также произошло возгорание сухой травы.

Ночью 7 сентября в течение трех часов армия страны-агрессора РФ атаковала ударными беспилотниками юг Одесщины. Пострадал один гражданский человек.

В ночь на 6 сентября  российские террористы атаковали Измаильский район Одесщины ударными беспилотниками. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

Ночью 4 сентября враг дерзко и мощно снова атаковал юг Одесщины. Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Тогда 17 дронов сбили силы ПВО. Но зафиксировали и попадание. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий

В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска дронами атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 "шахеда" из 25.

Автор:
Светлана Манько