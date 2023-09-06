По всей Одесской области запретили движение грузовиков в дневные часы: чем объясняют

В Одесской области запретили движение транспортных средств весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн на всех автодорогах с 10:00 до 18:00. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.

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"Проще говоря, в "объезд" теперь тоже не получится. Скопление грузовиков на дорогах также препятствует движению спецтранспорта, что недопустимо в условиях военного времени. Существующие ограничения направлены на решение комплекса проблемных вопросов, возникших в условиях военного положения", - написал он.

Руководитель региона призвал предприятия и водителей рассчитывать свое время работы и логистику таким образом, чтобы грузовики не скапливались на обочинах и не мешали местным жителям и спецтранспорту двигаться по дорогам.

Кипер также напомнил, что предприятия, занимающиеся перевозкой зерновых, масличных и других грузов, могут обратиться в ОВА для консультации и последующего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048)7189387, (048)7189520. Движение грузовиков при наличии пропусков в комендантское время разрешено.

Отметим также, что в среду Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщила, что проводит мероприятия по обеспечению надлежащего проездного состояния и повышению безопасности движения.

"На автомобильных дорогах Одесской области выполняем работы по эксплуатационному содержанию: ликвидируем аварийные деформации дорожного полотна (аварийная ямочность, колейность). Работы выполняем горячими асфальтобетонными смесями", - сообщили в ведомстве.

Указано, что проводится также обновление дорожной разметки, планировка обочины, покос травы и ликвидация кустарников (как вручную, так и механизировано), уборка мусора на остановках и полосах отвода, восстановление и установка предупредительных дорожных знаков, восстановление поврежденного барьерного ограждения, очистка дорожного покрытия у бордюров и барьерных ограждений.

"Уделяем внимание тем маршрутам, которые являются экономико-логистическими "воротами" в соседние области и страны. Это стратегические направления Украины, по которым проходят основные объемы товаров. Дорожные работы выполняются в пределах эксплуатационного содержания без остановки движения автотранспорта. Просим водителей быть максимально осторожными и внимательными", - отметили в службе автодорог.

Напомним при этом, что в сентябре-октябре будет проводиться и ремонт на трех участках трассы Одесса - Рени, соединяющий областной центр с городами на Дунае и Румынией.