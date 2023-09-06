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По всій Одещині заборонили рух вантажівок в денні години: чим пояснюють
В Одеській області заборонили рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн на всіх автошляхах з 10:00 до 18:00. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
"Простіше кажучи, в "об‘їзд" тепер теж не вийде. Скупчення вантажівок на дорогах також перешкоджає руху спецтранспорту, що неприпустимо в умовах воєнного часу. Існуючі обмеження спрямовані на вирішення комплексу проблемних питань, що виникли в умовах воєнного стану", - написав він.
Очільник регіону закликав підприємства та водіїв розраховувати свій час роботи та логістику таким чином, аби вантажівки не скупчувалися на обочинах та не заважали місцевим жителям і спецтранспорту рухатися автошляхами.
Кіпер також нагадав, що підприємства, які займаються перевезенням зернових, олійних та інших вантажів можуть звернутися до ОВА для консультації та подальшого отримання перепусток у комендантську годину за телефонами: (048)7189387, (048)7189520. Рух вантажівок за наявності перепусток у комендантську годину дозволений.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо також, що у середу Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомила, що проводить заходи з забезпечення належного проїзного стану та підвищення безпеки руху.
"На автомобільних дорогах Одеської області виконуємо роботи з експлуатаційного утримання: ліквідовуємо аварійні деформації дорожнього полотна (аварійна ямковість, колійність). Роботи виконуємо гарячими асфальтобетонними сумішами", - повідомили у відомстві.
Зазначається, що проводиться також оновлення дорожньої розмітки, планування узбіччя, покіс трави та ліквідація чагарників (як вручну, так і механізовано), прибирання сміття на зупинках та в смугах відведення, відновлення та встановлення попереджувальних дорожніх знаків, відновлення пошкодженого бар’єрного огородження, очищення дорожнього покриття біля бордюрів та барʼєрних огороджень.
"Приділяємо увагу тим маршрутам, які є економіко-логістичними "воротами" з сусідніми областями та країнами. Це стратегічні напрямки України, через які проходять основні обсяги товарів. Дорожні роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання без зупинки руху автотранспорту. Просимо водіїв бути максимально обережними і уважними", - зазначили в службі автодоріг.
Нагадаємо при цьому, що у вересні-жовтні проводитиметься й ремонт на трьох ділянках траси Одеса - Рені, що сполучає обласний центр з містами на Дунаї та Румунією.