Трасу Одеса - Рені ремонтуватимуть у трьох місцях: який графік обмежень руху (КАРТА)

З 1 вересня й надалі протягом цього та наступного місяця можливе ускладнення руху на ділянках автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені у звʼязку з аварійно-ремонтними роботами. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Рух на ділянках дороги, де будуть виконуватися роботи, відбуватиметься у реверсивному режимі. Учасників руху за допомогою дорожніх знаків, буде проінформовано про початок ділянки, де відбуваються роботи.

Так, на ділянці 109-115 км біля селища Сарата роботи на правому проїзді виконуватимуться вже з 1 по 4 вересня, а також 15-17 вересня. Лівий проїзд ремонтуватимуть 5-8 вересня, а також 18-20 вересня.

В свою чергу, на ділянці 155-159 км біля села Баштанівка Татарбунарської громади ремонт правого проїзду робитимуть 10-18 та 21-29 вересня, а лівого - 19-27 вересня та 30 вересня - 8 жовтня.

Натомість останньою ремонтуватимуть ділянку 49-52 км біля пункту пропуску "Паланка" на кордоні з Молдовою: правий проїзд - 29 вересня - 5 жовтня та 9-16 жовтня, а лівий - 5-12 та 16-23 жовтня.

Нагадаємо також, що в грудні 2022 року тодішня Служба автомобільних доріг в Одеській області вже ремонтувала трасу Одеса - Рені біля Сарати, але на 118-му кілометрі, де розташовано залізничний переїзд, перетинання якого було неприємним моментом для автомобілістів.