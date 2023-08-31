Трассу Одесса – Рени будут ремонтировать в трех местах: какой график ограничений движения (КАРТА)

С 1 сентября и далее в течение этого и следующего месяца возможно будет усложнение движения на участках автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени в связи с аварийно-ремонтными работами. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Движение на участках дороги, где будут выполняться работы, будет происходить в реверсивном режиме. Участники движения с помощью дорожных знаков будут проинформированы о начале участка, где проходят работы.

Так, на участке 109-115 км возле поселка Сарата работы на правом проезде будут выполняться с 1 по 4 сентября, а также 15-17 сентября. Левый проезд будут ремонтировать 5-8 сентября, а также 18-20 сентября.

В свою очередь, на участке 155-159 км возле села Баштановка Татарбунарской общины ремонт правого проезда будут делать 10-18 и 21-29 сентября, а левого - 19-27 сентября и 30 сентября - 8 октября.

Последним будут ремонтировать участок 49-52 км в районе пункта пропуска "Паланка" на границе с Молдовой: правый проезд - 29 сентября - 5 октября и 9-16 октября, а левый - 5-12 и 16-23 октября.

Напомним также, что в декабре 2022 года тогдашняя Служба автомобильных дорог в Одесской области уже ремонтировала трассу Одесса – Рени возле Сараты, но на 118-м километре, где расположен железнодорожный переезд, пересечение которого было неприятным моментом для автомобилистов.