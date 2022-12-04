Трасу Одеса - Рені у Сараті тимчасово перекриють: яка причина та як об'їхати

З 23:00 години 6 грудня до 5:00 години 12 грудня на дорозі М-15 Одеса – Рені будуть здійснюватись аварійно-ремонтні роботи на залізничному переїзді в селищі Сарата. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Одеській області.

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"Для виконання повного комплексу робіт рух на даній ділянці дороги буде перекрито повністю на дві доби. Про точний час перекриття руху дорожники проінформують заздалегідь.

Зазначається, що ремонт буде проводити саме "Укрзалізниця" через велику кількість скарг щодо заторів, що утворюються через стан покриття на залізничному переїзді.

"Мета робіт — ліквідувати аварійну ситуацію, яка сталася на переїзді біля смт Сарата, шляхом підняття колій, що вирівняє поздовжній профіль ділянки переїзду і дасть змогу транспорту з більшою швидкістю перетинати зазначену ділянку. Також буде проведено ремонт покриття на переїзді на підходах до нього", - йдеться у повідомленні.

На час проведенн робіт об'їзд буде здійснюватися через дорогу місцевого значення О-16-2235 та територіального значення Т-16-43 через села Ярославка та Кулевча в обох напрямках.

Як вказують в "Укравтодорі", цей маршрут об‘їзду є найкоротшим та має "задовільний стан" дорожнього покриття. Учасників дорожнього руху буде проінформовано про маршрут об’їзду за допомогою дорожніх знаків.

Крім того, силами патрульної поліції буде надано допомогу у місцях об’їздів, для додаткового інформування та перенаправлення руху транспортного потоку.