Трассу Одесса - Рени в Сарате временно перекроют: какова причина и как объехать

С 23:00 6 декабря до 5:00 12 декабря на дороге М-15 Одесса – Рени будут проводиться аварийно-ремонтные работы на железнодорожном переезде в поселке Сарата. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

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Для выполнения полного комплекса работ движение на данном участке дороги будет перекрыто полностью на двое суток. О точном времени перекрытия движения дорожники проинформируют заблаговременно.

Отмечается, что ремонт будет проводить именно "Укрзализныця" из-за большого количества жалоб по поводу пробок, которые образуются из-за состояния покрытия на железнодорожном переезде.

"Цель работ — ликвидировать аварийную ситуацию, которая произошла на переезде возле пгт Сарата, путем поднятия путей, что выровняет продольный профиль участка переезда и позволит транспорту с большей скоростью пересекать указанный участок. Также будет проведен ремонт покрытия на переезде на подходах к нему", – говорится в сообщении.

На время проведения работ объезд будет осуществляться через дорогу местного значения О-16-2235 и территориального значения Т-16-43 через села Ярославка и Кулевча в обоих направлениях.

Как указывают в "Укравтодоре", этот маршрут объезда самый короткий и имеет "удовлетворительное состояние" дорожного покрытия. Участники дорожного движения будут проинформированы о маршруте объезда с помощью дорожных знаков.

Кроме того, силам патрульной полиции будет предоставлена помощь в местах объездов, для дополнительного информирования и перенаправления движения транспортного потока.