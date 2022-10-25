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На подъезде к Чернигову восстановили мост, взорванный весной (ФОТО)
Государственное агентство автомобильных дорог восстановило мост на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, разрушенный во время активных боевых действий в начале марта, когда российские войска безуспешно пытались прорваться в областной центр со стороны села Ягодное. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".
"Мост в результате подрыва был уничтожен полностью. В апреле после деоккупации области движение транспорта возобновили, построив временную переправу. Параллельно разбирали завалы, а в августе бригада мостовиков приступила к строительству нового искусственного сооружения", - отмечают в агентстве.
На сегодняшний день продолжается устройство асфальтобетонного покрытия, и одна полоса уже заасфальтирована. Параллельно ведутся работы на второй половине моста.
Также производится ремонт подходов к мосту длиной 60 и 120 метров. Перед укладкой асфальта на проезжей части устраивается новый конструктив покрытия из щебеночно-песчаной смеси и ЩПС, обработанной цементом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Новый мост построен с учетом современных транспортных нагрузок, учтен потенциал к расширению проезжей части трассы. Полностью открыть движение по обновленному мосту планируем в ноябре", - указывают в "Укравтодоре".
Напомним также, что в конце июня был отремонтирован поврежденный взрывом другой мост между Черниговом и Киевом на этой же трассе.