На подъезде к Чернигову восстановили мост, взорванный весной (ФОТО)

Государственное агентство автомобильных дорог восстановило мост на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, разрушенный во время активных боевых действий в начале марта, когда российские войска безуспешно пытались прорваться в областной центр со стороны села Ягодное. Об этом говорится в сообщении "Укравтодора".

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"Мост в результате подрыва был уничтожен полностью. В апреле после деоккупации области движение транспорта возобновили, построив временную переправу. Параллельно разбирали завалы, а в августе бригада мостовиков приступила к строительству нового искусственного сооружения", - отмечают в агентстве.

На сегодняшний день продолжается устройство асфальтобетонного покрытия, и одна полоса уже заасфальтирована. Параллельно ведутся работы на второй половине моста.

Также производится ремонт подходов к мосту длиной 60 и 120 метров. Перед укладкой асфальта на проезжей части устраивается новый конструктив покрытия из щебеночно-песчаной смеси и ЩПС, обработанной цементом.

Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор Фото: Укравтодор

"Новый мост построен с учетом современных транспортных нагрузок, учтен потенциал к расширению проезжей части трассы. Полностью открыть движение по обновленному мосту планируем в ноябре", - указывают в "Укравтодоре".

Напомним также, что в конце июня был отремонтирован поврежденный взрывом другой мост между Черниговом и Киевом на этой же трассе.