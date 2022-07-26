На Черниговщине обустроили переправу через разрушенный мост

В Нежинском районе Черниговской области обустроили переправу рядом с разрушенным в результате боевых действий мостом.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"На Черниговщине обустроили еще одну переправу через разрушенный в результате боевых действий мост. Сейчас открыли временный проезд возле одного из мостов в Нежинском районе области. Этот маршрут соединяет районы Черниговщины", - отметил Тимошенко.

По его словам, над обустройством проезда около месяца работали подрядчики Службы автомобильных дорог в Черниговской области вместе с Государственной специальной службой транспорта.

"Восстановление этого отрезка дороги решает часть логистических вопросов. Это важно для нормальной жизни региона", – подчеркнул Тимошенко.

Он отметил, что в Черниговской области повреждено более 1 100 км дорог государственного и местного значения. Разрушены 30 мостов, но уже на двух третях удалось восстановить движение транспорта.

"Дорожники ежедневно работают с момента деоккупации. Это необходимая работа для стабилизации гуманитарной ситуации. Безопасность – первоочередной вопрос, поэтому все работы согласовываются с военными и после разминирования территорий", - добавил Тимошенко.

Напомним, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате боев в Украине повреждены или разрушены 305 мостов, почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 тысячи километров железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что Украина получит 36 легкосборных мостов длиной от 23 до 46 метров от французской компании Matiere.