Отремонтировали поврежденный мост между Черниговом и Киевом

Отремонтировал поврежденный взрывом во время российской оккупации мост между Черниговом и Киевом. Теперь обеспечен проезд через мост на Черниговщине на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи.

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Об этом сообщает "Укравтодор".

"Обеспечен проезд через поврежденный мост на Черниговщине на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Сначала территорию обследовали и разминировали саперы, далее разобрали завалы разрушенного искусственного сооружения, установили новые бетонные плиты пролетного строения, сверху – слой гидроизоляции и асфальтобетон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трасса М-01 Киев-Чернигов взяла на себя удар еще в начале полномасштабного вторжения. По этому пути российские оккупационные войска проникли на территорию Украины через белорусский КПП «Новые Яриловичи» и шли в наступление на Киев и Чернигов. Из-за военных действий дорога подверглась серьезным разрушениям.

Дорога М-01 – это кратчайшая транспортная связь Чернигова с Киевом. Здесь уже проведен разбор завалов большого моста через р. Десна на объездной Чернигова и планируется открытие движения по южному подъезду к Чернигову через понтон.

Отметим, мост возле села Демидов в Вышгородском районе Киевской области, разрушенный молнией 29 июня, планируют восстановить в течение трех недель.