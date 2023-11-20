В течение года Дунайские порты вдвое увеличили объемы обработки грузов

В период с января по октябрь 2023 года украинские порты Дунайского кластера (Рени, Измаил и Усть-Дунайск) показали значительный рост объемов обработки грузов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, достигнув 27,6 млн тонн, что в 2,2 раза больше, чем в 2022 году (12,6 млн. тонн).

Об этом пишет "Укринформ", ссылаясь на заявление главы ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Юрия Литвина во время проведения "Инфраструктурного дня".

Увеличилось и количество судов, обработанных в дунайских портах за период с января по октябрь 2023 года. Она выросла на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув показателя в 12 тысяч.

Сообщается, что по сравнению с январем - октябрем 2021 года, когда объем обработки в дунайских портах составил всего 4,4 млн. тонн, грузооборот вырос в 6,3 раза.

Литвин добавил, что из общего объема грузов, обработанных в течение января - октября обоих лет (40,2 млн тонн), 18,3 млн тонн приходится на зерновые, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на масло, 2,6 млн тонн – на нефтепродукты, и 12,4 млн тонн – на другие виды грузов.

Количество судов, обработанных в дунайских портах за период с января по октябрь 2023 года, увеличилось на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в 12 тысяч.

Россия обстреливает украинские порты с лета

Дунайские порты стали одним из основных логистических каналов Украины сразу же после блокады морских портов. В 2022 году Дунайские порты использовались экспортерами зерна, железной руды и металлопродукции, а также импортерами горючего.

После выхода России из "зернового соглашения" в июле 2023 года российские военные начали систематически обстреливать порты Большой Одессы и Дуная. Всего за два месяца массированных обстрелов оккупанты уничтожили более 100 объектов портовой инфраструктуры. Под обстрелы попали крупнейшие Дунайские терминалы в Рени и Измаиле.

В ответ на такую блокаду Украина создала временный "гуманитарный коридор" для грузовых судов, которые движутся к морским портам Украины. При этом в течение маршрутов сохраняется минная опасность и угроза обстрелов со стороны Российской Федерации.