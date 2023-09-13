Более 100 объектов за два месяца. Кубраков рассказал о повреждении портовой инфраструктуры в результате атак РФ

Российские оккупанты с 18 июля, то есть после выхода РФ из зерновой сделки, повредили и частично уничтожили 105 объектов портовой инфраструктуры в Украине. Об этом 13 сентября сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

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По его словам, в результате ударов по портам Дунайского кластера и блокировки морских портов экспорт зерновых грузов в страны Азии, Африки и Европы сокращен почти на 3 млн тонн в месяц.

Дунайские порты являются единственным водным путем для украинского агроэкспорта.

"Если не защитить его мощными системами противовоздушной обороны, то последствия будут больше. Прежде всего, для тех стран, которые зависят от украинской агропродукции", – высказался министр.

Кубраков отметил, что в ночь на 13 сентября Россия ударными беспилотниками атаковала Рени и Измаил Одесской области. В результате удара повреждены административные здания, склады для зерновых грузов, емкости для хранения масла и автотранспорт.

"Каждая атака на портовую инфраструктуру Украины – это атака на продовольственную безопасность всего мира", – добавил чиновник.

Выход РФ из зерновой сделки: последствия

17 июля истек срок действия зернового соглашения, направленного на обеспечение безопасного прохода суден из украинских черноморских портов, и в Кремлезаявили о прекращении участия в инициативе.

Министерство обороны России заявляло, что с 20 июля корабли, идущие в украинские порты, будут "рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", а страны их флагов "будут считаться вовлеченными в конфликт" на стороне Украины.

После такого шага РФ Минобороны Украины объявило, что будет считать перевозчиками грузов военного назначения все корабли, двигающиеся в направлении российских и временно оккупированных украинских морских портов.

На фоне выхода России из зерновой сделки войска страны-агрессора активизировали обстрелы соответствующей инфраструктуры в Украине, прежде всего – в Одесской области.

Недавно в Украине открыли временные маршруты для торговых суден, двигающихся в или из морских портов через Черное море. 16 августа таким коридором воспользовалось первое судно.