Жатва-2023: ТОП-3 области по урожайности зерновых

По состоянию на 25 августа аграрии всех областей Украины уже намолотили 28 млн. 769 тыс. тонн зерна. Лидером по намолоту зерновых остается Одесщина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Сбор ранних зерновых культур проведен на площади 6 531 тыс. га при урожайности 44,0 ц/га, в т.ч.

пшеницы обмолочено 4647 тыс. га, (урожайность – 47,2 ц/га), намолочено 21 939 тыс. тонн;

ячменя обмолочено 1484 тыс. га (урожайность – 38,9 ц/га), намолочено 5766 тыс. тонн;

гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность – 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс. тонн;

проса обмолочено 8,21 тыс. га (урожайность – 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс. тонн;

гречихи обмолочено 1,98 тыс. га (урожайность – 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс. тонн;

других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс. га, намолочено 661,9 тыс. тонн.

Как сообщили в МинАПК, лидером по намолоту зерновых остается Одесщина – 3,2 млн тонн, далее следуют Днепропетровщина – 2,6 млн тонн и Винницкая – 2,3 млн тонн.

Больше обмолотили площадей зерновых в Запорожье - 96%.

Кроме того, 15 областей завершили уборку рапса. В настоящее время они обмолочены на площади 1389 тыс. га, намолочены 3985 тыс. тонн семян при урожайности 28,7 ц/га.

Напомним, в этом году, по прогнозу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, аграрии смогут собрать около 76,7 млн. тонн зерновых и 20,3 млн. тонн масличных культур.

Как сообщил аналитик масличных культур трейдинговой компании Barva Invest Андрей Новоселов в комментарии для издания Delo.ua, Украина будет иметь урожай пшеницы на уровне 17,4 млн тонн, ячменя – 4,5 млн тонн, рапса – 3,8 млн тонн.

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