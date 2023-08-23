Сезон в разгаре: сколько тонн арбузов и дынь уже собрали в Украине

Украинские аграрии уже собрали 38 тысяч тонн арбузов. Наибольшее производство и высокая урожайность бахчевых по состоянию на август Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что в Украине идет сбор бахчевых культур.

"По состоянию на середину августа аграрии собрали 50,4 тыс. тонн, из которых арбузов 38 тыс. тонн и дынь 12,4 тыс. тонн. Это 20,7% прогнозируемого урожая", - подчеркнули в МинАПК.

В ведомстве отметили, что в настоящее время площадь, с которой уже собраны бахчевые культуры, составляет 6,2 тыс. га, а средняя урожайность с гектара – 81,5 ц.

"Наибольшее производство и высокая урожайность бахчевых по состоянию на август в Винницкой области. В области уже собрано 12,6 тыс. тонн с урожайностью 140 ц/га", - подчеркнули в МинАПК.

Среди лидеров по сбору площадей арбузов Одесщина – 1,3 тыс. га, Полтавщина – 0,7 тыс. га, Винницкая область – 0,6 тыс. га и Днепропетровщина – 0,5 тыс. га.

Заметим, что в разгар сезона цены на арбузы в Украине продолжают снижаться. Сейчас стоимость этих бахчевых уже упала ниже уровня 2022 года.

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