В Україні падають ціни на кавуни: яка вартість

Ціни на кавуни в Україні продовжують знижуватися. Наразі вартість цих баштанних вже впала нижче рівня 2022 року.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Наразі ціна на кавун з місцевих господарств вже опустилася до 10-17 грн/кг ($0,02-0,03 /кг), що в середньому на 24% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Аналітики зазначають, що на сьогодні відпускні ціни на кавун в Україні вже в середньому на 24% нижчі, ніж у першій декаді серпня 2022 року. При цьому, самі виробники не виключають можливості подальшого цінового спаду в цьому сегменті, оскільки щодня зростає пропозиція не тільки місцевого, а й імпортного кавуна, попит же при цьому оцінюється як невисокий.

Чому падають ціни на кавуни

Як зазначається, реалізовувати кавун за нижчими цінами українські виробники змушені навіть в умовах скорочення виробництва цієї продукції в країні.

Менше вирощувати баштанних стали через те, що частина Херсонської області перебуває під тимчасовою окупацією. Крім того, в цьому сезоні через підрив Каховської ГЕС частину насаджень кавунів (Миколаївська область) було змито.

Також негативну цінову динаміку в цьому сегменті виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції кавунів на ринку. Через спекотну погоду темпи дозрівання цих баштанних у полях істотно прискорилися. При цьому посуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що також підсилює темпи зниження цін у цьому сегменті.

Нагадаємо, також в Україні в розпал сезону стрімко дешевшають яблука ранніх сортів. Станом на 27 липня, яблука нового врожаю продавали по 17-24 грн/кг, що у середньому на 26% менше, ніж на кінець попереднього робочого тижня.

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