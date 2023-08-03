В Україні черговий обвал цін на томати: яка вартість

З початку поточного тижня в Україні знизились відпускні ціни на томати. Наразі українські тепличні комбінати пропонують помідори у межах 20-32 грн/кг ($0,55-0,88/кг), що в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Основною причиною зниження цін стало масове надходження на ринок помідорів з відкритого грунту. Незважаючи на те, що сезон ґрунтового томату тільки розпочався, виробники повідомляють про високу врожайність цієї продукції.

Як зазначається, на тлі досить стриманого попиту конкуренція серед виробників томатів посилюється з кожним днем, що теж сприяє зниженню цін.

Аналітики додають, що на сьогоднішній день тепличний томат в Україні вже надходить у продаж у середньому на 34% дешевше, ніж на початку серпня 2022 року.

При цьому ключові гравці ринку впевнені, що темпи зниження цін на тепличні томати будуть прискорюватися зі зростанням пропозиції цієї продукції з відкритого грунту.

Які ще овочі дешевшають

Зазначимо, на поточному тижні відпускні ціни на ріпчасту цибулю нового врожаю в Україні опустилися нижче рівня минулого року. Вартість цієї продукції наразі становить 12-18 грн/кг.

Українські фермери змушені й надалі знижувати відпускні ціни й на моркву. Цьому сприяє зростання пропозиції цих коренеплодів на ринку та невисокий попит. На сьогоднішній день морква надходить у продаж не дорожче за 15-20 грн/кг ($0,41-0,55/кг).

Також на українському ринку зберігається тенденція зниження цін на огірки. Наразі українські тепличні комбінати пропонують до продажу огірок по 10-20 грн/кг.

Крім того, аналитики проєкту EastFruit повідомляли, що зростання пропозиції та невисокий попит білокачанної капусти в Україні призвело до чергового зниження цін. Наразі ціна на капусту вже впала значно нижче за рівень 2022 року і становить 12-16 грн/кг ($0,33-0,44/кг).