"Чумак" хоче збудувати завод томатної пасти на Одещині

Виробник соусів та консервації "Чумак" має намір збудувати переробне підприємство в Одеській області. Про це повідомили в департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації. Зазначається, що про це повідомив офіційний представник компанії на робочій нараді з питань розвитку овочівництва в регіоні 11 липня.

Так, компанія, що розташовувалася в окупованій нині Каховці Херсонської області, хоче збудувати завод з переробки томатів на томатну пасту на майже 5 тисяч робочих місць.

За словами представника "Чумака", вибір на Одещину пав через сприятливі кліматичні умови, а також професійне, за його оцінкою, керівництво галуззю з боку керівництва області та директора профільного департаменту ОВА Алли Стоянової.

Як зазначив на нараді директор агрофірми "Еврика" Михайло Білий, в цьому питанні необхідно системно та зважено підійти до логістики продукції, що важливо як для фермерів, які будуть доставляти продукцію на переробку, так й для самого "Чумака". Він висловив впевненість, що підприємство буде збудоване, оскільки для цього "є все".

Директор селянського фермерського господарства "Колос" Борис Юрескул зауважив, що готовий розглянути збільшення посівних площ на 200 гектарів під томати, враховуючи перспективу створення на Одещині потужного овочевого переробного комплексу. Він оцінив проект як перспективний.

Крім того, керівник підприємства "Сім-АгроЮг" Сергій Бодя також висловив готовність підтримати проєкт "Чумака" та розширити посівні площі. В свою чергу, керівник СФГ "Нива" Михайло Чимшир поділився власним досвідом вирощування овочевих.

"Наше господарство має досвід сівозміни з чергуванням помідорів з твердими сортами пшениці, з якої виробляють макарони. Більш того, вирощували ми це теж для "Чумака", який тоді працював у Херсоні. Це кропітка, не легка, але дуже перспективна галузь. Та дійсно, питання створення додаткових робочих місць — дуже важливо для Одещини", - зазначив аграрій.

Нагадаємо при цьому, що в лютому повідомлялося, що кримська компанія "Олива Групп" не змогла відновити діяльність незаконно переданого їй в "тимчасове управління" ПрАТ "Чумак" у Каховці. Зазначалося, що через відсутність у росіян необхідного програмного забезпечення високотехнологічне обладнання підприємства окупанти поступово демонтують, перетворюючи на металобрухт.