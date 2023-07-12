"Чумак" хочет построить в Одесской области завод томатной пасты

Производитель соусов и консервации "Чумак" намерен построить перерабатывающее предприятие в Одесской области. Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации. Отмечается, что об этом объявил официальный представитель компании на рабочем совещании по вопросам развития овощеводства в регионе 11 июля.

Так, компания, располагавшаяся в оккупированной ныне Каховке Херсонской области, хочет построить завод по переработке томатов в томатную пасту почти на 5 тысяч рабочих мест.

По словам представителя "Чумака", выбор в Одесскую область пал из-за благоприятных климатических условий, а также профессионального, согласно его оценке, руководства отраслью со стороны руководства области и директора профильного департамента ОВА Аллы Стояновой.

Как отметил директор агрофирмы "Эврика" Михаил Белый, в этом вопросе необходимо системно и взвешенно подойти к логистике продукции, что важно как для фермеров, которые будут доставлять продукцию на переработку, так и для самого "Чумака". При этом он выразил уверенность, что предприятие будет построено, поскольку для этого "есть все".

Директор крестьянского фермерского хозяйства "Колос" Борис Юрескул отметил, что готов рассмотреть увеличение посевных площадей на 200 гектаров под томаты, учитывая перспективу создания в Одесской области мощного овощного перерабатывающего комплекса. Он оценил проект как перспективный.

Кроме того, руководитель предприятия "Сим-АгроЮг" Сергей Бодя также выразил готовность поддержать проект "Чумака" и расширить посевные площади. В свою очередь руководитель КФХ "Нива" Михаил Чимшир поделился собственным опытом выращивания овощных.

"Наше хозяйство имеет опыт севооборота с чередованием помидоров с твердыми сортами пшеницы, из которой производят макароны. Более того, выращивали мы это тоже для "Чумака", который тогда работал в Херсоне. Это кропотливая, не легкая, но очень перспективная отрасль. И действительно, вопрос создания дополнительных рабочих мест очень важен для Одесщины", - отметил аграрий.

Напомним при этом, что в феврале сообщалось, что крымская компания "Олива Групп" не смогла возобновить деятельность незаконно переданного ей во "временное управление" ЧАО "Чумак" в Каховке. Отмечалось, что из-за отсутствия у россиян необходимого программного обеспечения высокотехнологичное оборудование предприятия оккупанты постепенно демонтируют, превращая в металлолом.