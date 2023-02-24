Оккупанты демонтируют производственные линии предприятия "Чумак": оборудование превращают в металлолом

Крымская компания "Олива Групп" не смогла возобновить деятельность незаконно переданного ей во "временное управление" ЧАО "Чумак", расположенное в Каховке Херсонской области. Из-за отсутствия у россиян необходимого программного обеспечения современное высокотехнологичное оборудование предприятия оккупанты постепенно превращают в металлолом.

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Об этом пишет Центр журналистских расследований.

По словам жителей Каховки, последние несколько месяцев захваченное российскими оккупантами предприятие "Чумак" не работает. Территорию предприятия охраняют несколько вооруженных военных, а из цехов раздаются характерные звуки, свидетельствующие о демонтаже производственных линий.

"Оккупанты очень хотели запустить производство на "Чумаке", однако так и не смогли. Для этого у них нет необходимого программного обеспечения, в частности, SAP – общей системы контроля за производством и его качеством. Также они не смогли подобрать персонал, который смог бы справиться с производственными линиями. У оккупантов просто не нашлось людей, которые могли бы выпускать кетчупы на нашем оборудовании", - рассказали сотрудники ЧАО "Чумак".

Они объяснили, что запустить украденные производственные линии предприятия россияне не смогут, так как производитель линий никогда не предоставит код, необходимый для производства.

Собеседники ЦЖР также рассказали, что разграблением компании "Чумак" занимаются сами оккупанты, поскольку ее сотрудники отказались принимать в этом участие.

Часть транспорта предприятия оккупанты отдали российским военным, а компьютерную технику и остатки томатной пасты вывезли в неизвестном направлении еще в конце 2022 года.

Кроме того, по факту захвата ЧАО "Чумак" Национальная полиция Украины уже открыла уголовное производство

В начале октября ЧАО "Чумак" оккупанты передали во "временное управление" созданном 13 июля 2022 года ООО "Олива Групп", которое зарегистрировано в оккупированном Крыму. Как указано в российских реестрах, предприятие занимается переработкой и консервированием мяса.