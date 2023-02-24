Окупанти демонтують виробничі лінії підприємства "Чумак": обладнання перетворюють на металобрухт

Кримська компанія "Олива Групп" не змогла відновити діяльність незаконно переданого їй в "тимчасове управління" ПрАТ "Чумак", розташоване в Каховці Херсонської області. Через відсутність у росіян необхідного програмного забезпечення найсучасніше високотехнологічне обладнання підприємства окупанти поступово перетворюють на металобрухт.

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Про це пише Центр журналістських розслідувань.

За словами мешканців Каховки, останні кілька місяців захоплене російськими загарбниками підприємство "Чумак" не працює. Територію підприємства охороняють декілька озброєних військових, а з цехів роздаються характерні звуки, які свідчать про демонтаж виробничих ліній.

"Окупанти дуже хотіли запустити виробництво на "Чумаку", однак так і не змогли. Для цього вони не мають необхідного програмного забезпечення, зокрема, SAP – загальної системи контролю за виробництвом і його якістю. Також вони не змогли підібрати персонал, який зміг би справитися з виробничими лініями. У окупантів просто не знайшлося людей, які могли б випускати кетчупи на нашому обладнанні", – розповіли співробітники ПрАТ "Чумак".

Вони пояснили, що запустити вкрадені виробничі лінії підприємства росіяни не зможуть, так як виробник ліній ніколи не надасть код, необхідний для виробництва.

Співрозмовники ЦЖР також розповіли, що розграбуванням компанії "Чумак" займаються самі окупанти, оскільки її співробітники відмовилися брати в цьому участь.

Частину транспорту підприємства окупанти віддали російським військовим, а комп’ютерну техніку і залишки томатної пасти вивезли в невідомому напрямку ще наприкінці 2022 року.

Крім того, за фактом захоплення ПрАТ "Чумак" Національна поліція України вже відкрила кримінальне провадження

На початку жовтня ПрАТ "Чумак" окупанти передали в "тимчасове управління" створеному 13 липня 2022 року ООО "Олива Групп", яке зареєстровано в окупованому Криму. Як вказано в російських реєстрах, це підприємство займається переробкою і консервуванням м’яса.