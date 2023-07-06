В Украине рухнули цены на тепличные томаты

По сообщению аналитиков проекта EastFruit, в начале этой недели цены на тепличные томаты в Украине резко снизились. Эксперты считают, что причиной такого падения стал массовый сбор томатов с пленочных теплиц в южных областях страны.

Несмотря на стабильно высокий спрос на данную продукцию, предложение томатов быстро растет, что приводит к быстрому падению цен.

Аналитики EastFruit ежедневно мониторят ситуацию. Согласно данным, теплая и солнечная погода на большей территории Украины ускорила процесс созревания томатов и привела к увеличению их предложения на рынке.

В результате, в течение недели средняя цена на тепличный томат в Украине упала на 25%, и производители готовы продавать его по цене от 40 до 65 гривен за килограмм, в зависимости от качества и объема партии.

Несмотря на это, в прошлом году цены на томаты в июле были на 16% меньше, чем сейчас. Тенденция к снижению цен на тепличные томаты на украинском рынке будет продолжаться и дальше, поскольку многие хозяйства еще только начали массовый сбор урожая.

Однако конечный результат зависит от равновесия между предложением и спросом, а также от изменений в погодных условиях.

На этой неделе в Украине также наблюдается снижение отпускных цен на картофель нового урожая. В настоящее время украинские производители предлагают к продаже этот овощ по 16-24 грн/кг.

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