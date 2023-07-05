Свинина в супермаркетах дорожает: какие цены

Цены на охлажденные свиные полуфабрикаты на полках супермаркетов прибавили в среднем 2% в течение июня.

Про такое изменение розничных цен на свинину сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" по итогам ежемесячного мониторинга цен национальных торговых сетей.

Отмечается, что за первый месяц лета цены на свинину в розничных сетях выросли на 3,4 грн/кг или на 1,7% в среднем.

Так, если в начале месяца килограмм охлажденной свинины стоил 202,7 грн/кг, то в конце июня его цена выросла до 206,07 грн/кг, а средний показатель за рассматриваемый период составил 204,6 грн/кг, что на 1% выше его майского уровня.

В АСУ отмечают, что не все позиции выросли в цене одинаково.

"Заметнее всего подорожала тазобедренная часть, цена которой в конце месяца составляла 192,15 грн/кг, что на 4,6% или 8,4 грн/кг выше, чем в его начале. Впрочем, существенное колебание цен этого отруба в течение мая и июня сократило отрыв между среднемесячными отметками до 1,3%", - отмечают в АСУ.

Кроме этого, на 5,3 грн/кг (2,1%) выросла цена ошейка, составив 255,9 грн/кг в конце месяца.

"Именно эта сезонно востребованная товарная позиция наиболее ощутимо подорожала по сравнению с ее средней майской ценой: так, если месяцем ранее его цена колебалась в пределах 238-250 грн/кг, то в начале лета этот максимум стал стартом для дальнейшего роста. При этом, и цены, и темпы прироста других премиальных частей (вырезка, корейка, стейк) заметно ниже", - подчеркивают в АСУ.

Там добавляют, что положительные ценовые колебания затронули и другие виды мяса.

"В течение июня средняя цена говядины выросла на 3,6%, куриные грудинки и окорок прибавили 1,2% и 2,2%, соответственно, цена индюшатины выросла на 1,5% в среднем", - констатируют в АСУ.

Отметим, что по состоянию на конец июня средневзвешенная цена закупки свиней убойных кондиций поднялась на 1% — до 82,8 грн/кг в группе.

Источник фото: ua.depositphotos.com