Дешевеют яйца, дорожает мясо: как изменились цены на продукты

В мае потребительские цены выросли на 0,5% против 0,2% в апреле, а на продукты питания – на 0,9% и 0,3% соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Отмечается, что в мае 2023 года потребительские цены на яйца уменьшились против апреля на 22,7%, а против декабря предыдущего года - на 28,1%. Цены на этот продукт снижаются уже второй месяц подряд: в апреле по сравнению с мартом они подешевели на 8,7%, хотя все еще превышают уровень мая 2022 года на 124,9%.

Кроме яиц, в мае среди продуктов питания уменьшились цены на подсолнечное масло (-1,3 %), хлеб и хлебопродукты (-0,6 %), сахар (-0,4 %), макаронные изделия и молоко (-0, 2%).

Наибольший рост цен – на 8,7% – произошел по фруктам.

Пока не оправдались ожидания снижения цен на овощи, которые в мае подорожали на 5,6 %, тогда как в апреле против марта – всего на 0,3 %.

Среди других продуктов питания ощутимо выросли потребительские цены на мясо и мясопродукты – на 1,7%, рыбу и продукты из рыбы – на 0,6%, творог и сыр – на 0,6%.

"В целом динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания, а рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ожидать замедления роста цен на эти группы товаров, а по наиболее массовым продуктам – снижение потребительских цен", - отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Заметим, инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем составила 0,5%, с начала года – 3,8%, в годовом исчислении – 15,3%. В апреле годовая инфляция достигла 17,9%.

Напомним, в апреле 2023 года потребительские цены на гречневую крупу снизились против декабря 2022 года на 19,9%, на свеклу - на 20%. Это наиболее существенное понижение среди 33 наименований продуктов питания.

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