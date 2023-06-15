- Категория
- Агро
- Дата публикации
-
Дешевеют яйца, дорожает мясо: как изменились цены на продукты
В мае потребительские цены выросли на 0,5% против 0,2% в апреле, а на продукты питания – на 0,9% и 0,3% соответственно.
Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
Отмечается, что в мае 2023 года потребительские цены на яйца уменьшились против апреля на 22,7%, а против декабря предыдущего года - на 28,1%. Цены на этот продукт снижаются уже второй месяц подряд: в апреле по сравнению с мартом они подешевели на 8,7%, хотя все еще превышают уровень мая 2022 года на 124,9%.
Кроме яиц, в мае среди продуктов питания уменьшились цены на подсолнечное масло (-1,3 %), хлеб и хлебопродукты (-0,6 %), сахар (-0,4 %), макаронные изделия и молоко (-0, 2%).Подписывайтесь на наш YouTube канал
Наибольший рост цен – на 8,7% – произошел по фруктам.
Пока не оправдались ожидания снижения цен на овощи, которые в мае подорожали на 5,6 %, тогда как в апреле против марта – всего на 0,3 %.
Среди других продуктов питания ощутимо выросли потребительские цены на мясо и мясопродукты – на 1,7%, рыбу и продукты из рыбы – на 0,6%, творог и сыр – на 0,6%.
"В целом динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания, а рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ожидать замедления роста цен на эти группы товаров, а по наиболее массовым продуктам – снижение потребительских цен", - отметил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.
Заметим, инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем составила 0,5%, с начала года – 3,8%, в годовом исчислении – 15,3%. В апреле годовая инфляция достигла 17,9%.
Напомним, в апреле 2023 года потребительские цены на гречневую крупу снизились против декабря 2022 года на 19,9%, на свеклу - на 20%. Это наиболее существенное понижение среди 33 наименований продуктов питания.
Источник фото: ua.depositphotos.com