Найбільше подешевшали гречка та буряк: як змінилися ціни на продукти

У квітні 2023 року споживчі ціни на гречану крупу зменшились проти грудня 2022 року на 19,9 %, на буряк – на 20 %. Це найбільш суттєве зниження серед 33 найменувань продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що у квітні цього року проти грудня 2022 року також суттєво зменшилися ціни на крупи пшеничні (-7 %), рис (-4,9 %), ячні (-3,3 %) та манні (-2,9 %) крупи. Дещо менше – на сало (-2,3 %), олію соняшникову (-1,8 %) та борошно пшеничне (-1 %).

Проти березня у квітні найсуттєвіше знизились ціни на буряк (-9,9 %), яйця (-8,4 %) та гречану крупу (-4,2 %). Значно менше – на рис (-1,6 %), олію соняшникову (-1,4 %), крупи пшеничні (-1,1 %), молоко пастеризоване, картоплю (-0,6 %), борошно пшеничне (-0,4 %), цукор (-0,3 %).

Ціни на макаронні вироби з м’яких сортів пшениці, крупи ячні, сири м’які жирні, масло вершкове та сало зменшились на 0,1-0,2 %.

Лідерами зростання споживчих цін на продукти харчування проти грудня 2022 року у квітні поточного року стали морква (+96,5 %), капуста білокачанна (+83,5 %) та цибуля ріпчаста (+72 %).

Крім того, зростання споживчих цін на продукти харчування у квітні проти березня 2023 року зберіглося по яблуках (+18,6 %), моркві (+11 %), свинині (+8,5 %), капусті білокачанній (+6,9 %), пшону (+3,3 %), молочним сумішам для дитячого харчування (+3,1 %), яловичині (+2,2 %). По інших продуктах, включаючи цибулю ріпчасту, зростання цін відбулося в межах 1-2 %, а по хлібній групі, ковбасам вареним та сметані жирністю до 15 % – на 0,4-0,7 %.

"Таким чином, на споживчому ринку під тиском очікування надходження сезонної продукції, в першу чергу від нового врожаю, відбувається суттєве зменшення цін на продукти харчування", - зауважують науковці Інституту аграрної економіки.

За їх прогнозами , найближчим часом слід очікувати зменшення споживчих цін на продукти овочевої групи, борошно, крупи, яйця та молочні продукти.

Зауважимо, у квітні проти березня 2023 року ціни на продукти харчування зросли в середньому на 0,3 %. При цьому найбільше зросли ціни на м’ясо й м’ясопродукти (+3,3 %), а також на рибу та продукти з риби (+0,5 %)

Нагадаємо, ціни на моркву в Україні б'ють рекорди.Сьогодні українські фермери готові відвантажувати моркву не дешевше за 42-53 грн/кг.

Морква за ціною наздогнала ріпчасту цибулю, яка залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору. Сьогодні цибулю відвантажують по 43-49 грн/кг.

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