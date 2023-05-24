Ціни на моркву в Україні б'ють рекорди: яка вартість

В Україні на поточному тижні зафіксовано чергове зростання цін на якісну моркву торішнього врожаю. Сьогодні українські фермери готові відвантажувати моркву не дешевше за 42-53 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами операторів ринку, торговельна активність у сегменті торішньої моркви дещо збільшилася, що на тлі сезонного скорочення запасів цієї продукції в місцевих господарствах призвело до дефіциту якісної моркви на ринку.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, наразі запаси моркви в українських господарствах фактично вичерпано, тоді як попит на ці коренеплоди продовжує зростати.

У ситуації, що склалася, ті фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги тогорічної моркви, отримали можливість вкотре підвищити відпускні ціни.

Так, тільки з початку поточного тижня ціна на моркву врожаю 2022 року зросла в середньому на 12%. Сьогодні українські виробники готові відвантажувати моркву не дешевше за 42-53 грн/кг залежно від обсягу партії та якості пропонованої продукції.

Як зауважують аналітики, у результаті таких коригувань сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому в 3 рази вищі за торішні в аналогічний період.

Зауважимо, морква за ціною наздогнала ріпчасту цибулю, яка залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору. Ціна на цю продукцію на оптових ринках України зросла в середньому на 10%. Сьогодні цибулю відвантажують по 43-49 грн/кг.