В Україні подорожчала морква: які ціни

В Україні вчергове зросли ціни на торішню моркву. Наразі виробникам вже вдається вести реалізацію цього овоча по 38-46 грн/кг ($1,04-1,26/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Чергове подорожчання моркви гравці ринку пов’язують з помітною активізацією попиту оптових компаній і роздрібних мереж. Водночас запаси якісної моркви в місцевих господарствах уже практично вичерпані, що також позитивно позначається на ціновому рівні.

У результаті таких коригувань сьогодні ціни на моркву в Україні вже в середньому у 2,7 раза вищі, ніж в аналогічний період у 2022 році. При цьому більшість ключових гравців ринку сходяться на думці, що позитивна цінова динаміка в даному сегменті збережеться й надалі.

Нагадаємо, раніше аналітики проєкту EastFruit повідомляли, що ріпчаста цибуля в Україні залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору. Ціна на цю продукцію протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%. Сьогодні цибулю відвантажують по 43-49 грн/кг.

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