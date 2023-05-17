В Україні різко подорожчала цибуля: яка вартість

Ріпчаста цибуля в Україні залишається одним з найдорожчих овочів борщового набору. Ціна на цю продукцію протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%. Сьогодні цибулю відвантажують по 43-49 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зауважують експерти, досить високий попит на цибулю на тлі сезонного скорочення пропозиції цієї продукції на українському ринку спровокував стрімке зростання цін у цьому сегменті.

Як пояснюють аналітики, через обмежену пропозицію цибулі на ринку ціна на цю продукцію протягом тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%, і сьогодні ріпчасту цибулю відвантажують по 43-49 грн/кг.

При цьому експерти зазначають, що більшу частину пропозиції становить цибуля середньої якості, тоді як якісної продукції в українських господарствах на сьогодні практично не залишилося.

Аналітики зауважують, що наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

"При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі, а темпи зростання цін на цибулю продовжуватимуть прискорюватися в міру подальшого скорочення запасів цієї продукції в українських господарствах", - підсумовують експерти.

Зауважимо, ціни на моркву в Україні продовжують зростати. Наразі цей овоч вже коштує значно дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.