В Україні дешевшає рання капуста: які ціни

Ціни на ранню капусту в Україні за останні кілька днів істотно знизилися. Сьогодні українські фермери відвантажують ранню капусту по 45-56 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

За словами учасників ринку, зниження цін у цьому сегменті є цілком закономірним явищем, адже до продажу вже долучилися практично всі південні регіони країни, також поставки ранньої капусти регулярно здійснюються із Закарпаття.

Так, на сьогодні українські виробники відвантажують ранню капусту по 45-56 грн/кг, що в середньому на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Нагадаємо, що з початку травня ціна на ранню капусту на українському ринку зростала, що було зумовлено так званим періодом міжсезоння. Тоді пропозиція капусти суперранніх сортів скорочувалася, а масове постачання продукції більш пізніх сортів ще не почалося.

Сьогодні ж пропозиція ранньої капусти на ринку України стрімко зростає, що, попри досить високий попит, змушує фермерів знижувати ціни на свою продукцію.

Проте, як зауважують аналітики, в аналогічний період минулого року ранню капусту українські виробники продавали в середньому на 22% дешевше, ніж сьогодні.

Цю ситуацію ключові гравці ринку пов’язують з більш сприятливими погодними умовами минулої весни.

Зауважимо, а ось ціни на моркву в Україні продовжують зростати. Наразі цей овоч вже коштує значно дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

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