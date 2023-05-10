Ціни на моркву в Україні продовжують зростати: яка вартість

В Україні зберігається тенденція зростання цін на торішню моркву. Наразі ця продукція вже коштує значно дорожче, ніж в аналогічний період 2022 року.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Як зазначається, наразі запаси моркви в українських господарствах фактично вичерпано, тоді як попит на цю продукцію залишається досить високим. У ситуації, що склалася, ті фермери, які ще мають у своєму розпорядженні певні обсяги моркви, отримали можливість і далі підвищувати відпускні ціни.

Так, тільки з початку поточного тижня ціна на моркву врожаю 2022 року зросла в середньому на 10%. Сьогодні українські господарства готові відвантажувати моркву не дешевше 36-43 грн/кг ($0,98-1,18/кг).

Аналітики зазначають, що сьогодні ціна на моркву в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж в аналогічний період 2022 року.

При цьому, більшість учасників ринку не виключають подальшого подорожчання в цьому сегменті, адже запаси моркви в українських господарствах фактично відсутні. Водночас компенсувати дефіцит за рахунок імпортної продукції трейдерам навряд чи вдасться, оскільки запаси моркви врожаю 2022 року в основних країнах-постачальниках також практично вичерпані.

Нагадаємо, в Україні вже другий тиждень поспіль спостерігається зростання цін на капусту нового врожаю. Сьогодні українські фермери вже відвантажують ранню капусту по 55-60 грн/кг.

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