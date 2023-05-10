Цены на морковь в Украине продолжают расти: какая стоимость

В Украине сохраняется тенденция роста цен на прошлогоднюю морковь. Пока эта продукция уже стоит значительно дороже, чем в аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечается, запасы моркови в украинских хозяйствах фактически исчерпаны, тогда как спрос на эту продукцию остается достаточно высоким. В сложившейся ситуации те фермеры, которые еще располагают определенными объемами моркови, получили возможность и далее повышать отпускные цены.

Так, только с начала текущей недели цена на морковь урожая 2022 года выросла в среднем на 10%. Сегодня украинские хозяйства готовы отгружать морковь не дешевле 36-43 грн/кг ($0,98-1,18/кг).

Аналитики отмечают, что сегодня цена на морковь в Украине уже в среднем в 2,5 раза выше, чем в аналогичный период 2022 года.

При этом большинство участников рынка не исключают дальнейшего подорожания в этом сегменте, ведь запасы моркови в украинских хозяйствах фактически отсутствуют. В то же время, компенсировать дефицит за счет импортной продукции трейдерам вряд ли удастся, поскольку запасы моркови урожая 2022 года в основных странах-поставщиках также практически исчерпаны.

Напомним, в Украине уже вторую неделю подряд наблюдается рост цен на капусту нового урожая. Сегодня украинские фермеры уже отгружают раннюю капусту по 55-60 грн/кг.

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