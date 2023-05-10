Цены на клубнику в Украине рекордно высокие: когда подешевеет ягода

Холодная и преимущественно пасмурная погода в Украине приводит к задержке созревания клубники, что влияет на цены. За последние две недели средняя оптовая цена ягоды стремительно выросла до 190 грн за килограмм.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Они отмечают, что ситуация на рынке клубники в Восточной Европе развивается несколько необычно, а Украина остается лидером уровня цен на эту ягоду.

Кроме того, в Украине за последние две недели был зафиксирован необычный для этого периода стремительный рост цен. В настоящее время оптовые цены на садовую землянику в Украине уже превышают 190 грн за кг ($5,2 доллара США), что сдерживает спрос на ягоду.

"И в гривневом эквиваленте, и в долларах США цены на клубнику в Украине сейчас рекордно высокие. С одной стороны, это свидетельствует о том, что предложение ягоды несколько недостаточно, а вот с другой стороны показывает, что в Украине есть платежеспособный спрос на раннюю землянику садовую даже по достаточно высоким ценам", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что уже второй год негативное влияние на рынок Украины оказывает отсутствие предложения ягоды из южных регионов Херсонской области, которая по-прежнему остается оккупированной российской террористической армией. Однако в прошлом году в настоящее время цены на ягоду уже стремительно снижались, а в этом году – они наоборот растут.

По мнению участников рынка, задержка поступления на рынок ягоды из тепличных хозяйств в связи с холодной и пасмурной погодой может негативно повлиять на прибыльность этого бизнеса в 2023 году, поскольку более значительная часть сезона ее реализации может совпасть с сезоном продаж ягоды с открытой почвы.

"Обычно клубника открытой почвы выходит на рынок Украины в последнюю декаду мая, а минимальные значения цены на эту ягоду достигают к 10-15 июня. В этом году выход ягоды из открытой почвы на рынок может также задержаться, но цены, вероятнее всего, будут снижаться быстрее, чем обычно", – прогнозируют аналитики.

Они напоминают, что в 2022 году оптовые цены на садовую землянику в Украине ни разу не опускались ниже $1,7 за кг. А вот в 2019 году оптовая цена падала даже ниже $1 доллара США за кг.

"В целом же средней минимальной оптовой ценой на качественную клубнику за последние 5 лет в Украине можно считать $1,5 за кг. Именно такой предел цены считают минимально возможным для 2023 года участники украинского рынка, хотя большинство из них надеются на то, что цены не опустятся ниже $2 долларов США за кг. При этом в последние пять лет не было такого сезона, чтобы оптовая цена на садовую землянику не опустилась ниже $1.8 доллара США за кг", - подчеркивают аналитики.

Напомним, в ближайшие год-два в Украине будет наблюдаться дефицит клубники. Владельцы плантации этой ягоды на юге, которые нужно было обновлять, это не сделали из-за оккупации и боевых действий. А увеличение насаждений в других областях Украины не сможет компенсировать нехватку.

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