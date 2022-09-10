Через війну Україну очікує дефіцит полуниці у найближчі роки

У найближчі рік-два в Україні спостерігатиметься дефіцит полуниці. Власники плантації цієї ягоди на Півдні, які треба було оновлювати, це не зробили через окупацію та бойові дії. А збільшення насаджень в інших областях України не зможе компенсувати нестачу.

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Таким прогнозом поділився Тарас Масловатий, менеджер розсадницької компанії "ФруТек", пише AgroTimes.

Він зазначив, що в цьому році спостерігалося суттєве скорочення площ нових насаджень плантації полуниці, яка ще не так давно була чи не основною ягідною культурою в Україні.

"Значна частина основних виробників полуниці в Україні сконцентрована на Півдні на тимчасово окупованій території, а також на суміжних з нею регіонах де цьогоріч відбувалися та досі тривають активні бойові дії – Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Донецька області", – пояснив Тарас Масловатий.

Експерт уточнив, що навесні, виробники з цих регіонів, які попри війну виявляли бажання виконати посадку, не змогли фізично завезти садивний матеріал в свої регіони через тимчасову окупацію.

У цей же час частина виробників з центральних, північних та західних областей України відмовилися від планів посадки суниці навесні 2022 року, бо не встигли оговтатися від початку війни та зважитися на продовження бізнесу в умовах війни.

Тарас Масловатий підсумував, що полуниця зазнала одних з найбільших втрат через війну серед ягідних культур.

"Через це у найближчий рік-два в Україні може спостерігатися дефіцит ягоди, що в свою чергу має призвести до росту ціни на неї, – спрогнозував він.

Скоріше за все, нарощування площ під полуницею в центральних, західних та північних областях України в 2023 році навряд чи зможе повністю компенсувати дефіцит ягоди з Півдня України.

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