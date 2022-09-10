Из-за войны Украину ожидает дефицит клубники в ближайшие годы

В ближайшие год-два в Украине будет наблюдаться дефицит клубники. Владельцы плантации этой ягоды на юге, которые нужно было обновлять, это не сделали из-за оккупации и боевых действий. А увеличение насаждений в других областях Украины не сможет компенсировать нехватку.

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Таким прогнозом поделился Тарас Масловатый, менеджер питомниковой компании "ФруТек", пишет AgroTimes.

Он отметил, что в этом году наблюдалось существенное сокращение площадей новых насаждений плантации клубники, которая еще недавно была едва ли не основной ягодной культурой в Украине.

"Значительная часть основных производителей клубники в Украине сконцентрирована на юге на временно оккупированной территории, а также на сопредельных с ней регионах, где в этом году происходили и до сих пор продолжаются активные боевые действия - Херсонская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Донецкая области", - пояснил Тарас Масловатый.

Эксперт уточнил, что весной производители из этих регионов, не смогли физически завезти посадочный материал в свои регионы из-за временной оккупации.

В это же время часть производителей из центральных, северных и западных областей Украины отказались от планов посадки клубники весной 2022 года, поскольку не решились на продолжение бизнеса в условиях войны.

Тарас Масловатый подытожил, что клубника понесла одну из самых больших потерь из-за войны среди ягодных культур.

"Из-за этого в ближайший год-два в Украине может наблюдаться дефицит ягоды, что в свою очередь должно привести к росту цены на нее, – спрогнозировал он.

Скорее всего, наращивание площадей под клубникой в центральных, западных и северных областях Украины в 2023 году вряд ли сможет полностью компенсировать дефицит ягоды с юга Украины.

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