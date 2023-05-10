Ціни на полуницю в Україні рекордно високі: коли подешевшає ягода

Холодна і переважно похмура погода в Україні призводить до затримки дозрівання полуниці, що впливає на ціни. За останні два тижні середня оптова ціна ягоди стрімко зросла до 190 грн за кілограм.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Вони зауважують, що ситуація на ринку полуниці у Східній Європі розвивається дещо незвично, а Україна залишається лідером за рівнем цін на цю ягоду.

Крім того, в Україні за останні два тижні було зафіксовано незвичне для цього періоду стрімке зростання цін. Наразі оптові ціни на суницю садову в Україні вже перевищують 190 грн за кг ($5,2 долара США ), що стримує попит на ягоду.

"І в гривневому еквіваленті, і в доларах США ціни на полуницю в Україні зараз рекордно високі. З одного боку, це свідчить про те, що пропозиція ягоди дещо недостатня, а от з іншого боку показує, що в Україні є платоспроможний попит на ранню суницю садову навіть за доволі високими цінами", - зауважують аналітики.

Вони додають, що вже другий рік поспіль негативний вплив на ринок України чинить відсутність пропозиції ягоди з південних регіонів Херсонської області, яка, як і раніше, залишається окупованою російською терористичною армією. Однак торік у цей час ціни на ягоду вже стрімко знижувалися, а цього року – вони, навпаки, зростають.

На думку учасників ринку, затримка надходження на ринок ягоди з тепличних господарств у зв’язку з холодною і похмурою погодою може негативно вплинути на прибутковість цього бізнесу 2023 року, оскільки більш значна частина сезону її реалізації може збігтися з сезоном продажу ягоди з відкритого ґрунту.

"Зазвичай полуниця відкритого ґрунту виходить на ринок України в останню декаду травня, а мінімальних значень ціни на цю ягоду досягають до 10-15 червня. Цього року вихід ягоди відкритого ґрунту на ринок може також затриматися, але ціни, найімовірніше, знижуватимуться стрімкіше, ніж зазвичай", - прогнозують аналітики.

Вони нагадують, що у 2022 році оптові ціни на суницю садову в Україні жодного разу не опускалися нижче $1,7 за кг. А ось 2019 року оптова ціна падала навіть нижче $1 долара США за кг.

"Загалом же середньою мінімальною оптовою ціною на якісну полуницю за останні 5 років в Україні можна вважати $1,5 за кг.Саме таку межу ціни вважають мінімально можливою для 2023 року учасники українського ринку, хоча більшість із них сподівається на те, що ціни не опуститься нижче $2 доларів США за кг. При цьому в останні п’ять років не було такого сезону, щоб оптова ціна на суницю садову не опустилася нижче $1.8 долара США за кг", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, у найближчі рік-два в Україні спостерігатиметься дефіцит полуниці. Власники плантації цієї ягоди на Півдні, які треба було оновлювати, це не зробили через окупацію та бойові дії. А збільшення насаджень в інших областях України не зможе компенсувати нестачу.

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