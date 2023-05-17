В Украине резко подорожал лук: какая стоимость

Репчатый лук в Украине остается одним из самых дорогих овощей борщового набора. Цена на эту продукцию за неделю на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%. Сегодня лук отгружают по 43-49 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Как отмечают эксперты, достаточно высокий спрос на лук на фоне сезонного сокращения предложения этой продукции на украинском рынке спровоцировал стремительный рост цен в этом сегменте.

Как объясняют аналитики, из-за ограниченного предложения лука на рынке цена на эту продукцию в течение недели на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%, и сегодня репчатый лук отгружают по 43-49 грн/кг.

При этом эксперты отмечают, что большую часть предложения составляет лук среднего качества, тогда как качественной продукции в украинских хозяйствах на сегодняшний день практически не осталось.

Аналитики подчеркивают, что сейчас цены на лук в хозяйствах Украины уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.

"При этом участники рынка не исключают, что тенденция к удорожанию этой продукции сохранится и дальше, а темпы роста цен на лук будут продолжать ускоряться по мере дальнейшего сокращения запасов этой продукции в украинских хозяйствах", - заключают эксперты.

Отметим, цены на морковь в Украине продолжают расти. Пока этот овощ уже стоит значительно дороже, чем в аналогичный период 2022 года.