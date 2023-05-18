В Украине подорожала морковь: какие цены

В Украине в очередной раз выросли цены на прошлогоднюю морковь. Сейчас производителям уже удается вести реализацию этого овоща по 38-46 грн/кг ($1,04-1,26/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Очередное подорожание моркови игроки рынка связывают с заметной активизацией спроса оптовых компаний и розничных сетей. В то же время, запасы качественной моркови в местных хозяйствах уже практически исчерпаны, что также положительно сказывается на ценовом уровне.

В результате таких корректировок сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше прошлогодних в аналогичный период. При этом, большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что положительная ценовая динамика в данном сегменте сохраниться и далее.

Напомним, ранее аналитики проекта EastFruit сообщали, что репчатый лук в Украине остается одним из самых дорогих овощей борщового набора. Цена на эту продукцию за неделю на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%. Сегодня лук отгружают по 43-49 грн/кг.

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