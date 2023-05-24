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Цены на морковь в Украине бьют рекорды: какая стоимость
В Украине на текущей неделе зафиксирован очередной рост цен на качественную морковь прошлогоднего урожая. Сегодня украинские фермеры готовы отгружать морковь не дешевле 42-53 грн/кг.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
По словам операторов рынка, торговая активность в сегменте прошлогодней моркови несколько увеличилась, что на фоне сезонного сокращения запасов продукции в местных хозяйствах привело к дефициту качественной моркови на рынке.
Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, сейчас запасы моркови в украинских хозяйствах фактически исчерпаны, в то время как спрос на эти корнеплоды продолжает расти.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сложившейся ситуации те фермеры, которые еще располагают определенными объемами моркови прошлого года, получили возможность в очередной раз повысить отпускные цены.
Так, только с начала текущей недели цена на морковь урожая 2022 года выросла в среднем на 12%. Сегодня украинские производители готовы отгружать морковь не дешевле 42-53 грн/кг в зависимости от объема партии и качества предлагаемой продукции.
Как отмечают аналитики, в результате таких корректировок сегодня цены на морковь в Украине уже в среднем в 3 раза выше прошлогодних в аналогичный период.
Отметим, морковь по цене догнала репчатый лук. Цена на данную продукцию на оптовых рынках Украины выросла в среднем на 10%. Сегодня лук фермеры отгружают по 43-49 грн/кг.