Клубника в Украине стоит на четверть дороже, чем в прошлом году: какие цены

На этой неделе производители западных областей Украины приступили к массовой реализации клубники с открытого грунта. На сегодняшний день цены на эту ягоду формируются в рамках диапазона 50-85 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что продажи украинской клубники начались еще в начале текущего месяца, но это была исключительно тепличная ягода.

На этой неделе производители западных областей Украины уже приступили к массовой реализации клубники с открытого грунта.

"Стоит отметить, что в текущем году сезон реализации этой ягоды с открытой почвы несколько задержался из-за длительной и холодной весны. Так, в аналогичный период прошлого года уже практически все регионы Украины приступили к реализации клубники. На сегодняшний день об этом сообщают только исключительно производители западных областей", – подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что, несмотря на более поздний старт сезона, с выходом на рынок клубники открытого грунта отпускные цены в этом сегменте начали снижаться.

Так, на сегодняшний день реализация этой ягоды формируется в рамках диапазона 50-85 грн/кг, что в среднем в 1,5 раза дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом аналитики отмечают, что сегодня клубника в Украине стоит все же в среднем на 25% дороже, чем в конце мая прошлого года.

Такую ценовую разницу ключевые игроки рынка связывают с более поздним стартом начала сезона реализации ягоды открытого грунта.

Напомним, в ближайшие год-два в Украине будет наблюдаться дефицит клубники. Владельцы плантации этой ягоды на Юге, которые нужно было обновлять, это не сделали из-за оккупации и боевых действий. А увеличение насаждений в других областях Украины не сможет компенсировать нехватку.

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