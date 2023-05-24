Полуниця в Україні коштує на чверть дорожче, ніж минулого року: які ціни

Цього тижня виробники західних областей України розпочали масову реалізацію полуниці з відкритого ґрунту. На сьогодні ціни на цю ягоду формуються в рамках діапазону 50-85 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що продажі української полуниці почалися ще на початку поточного місяця, але це була виключно теплична ягода,

Цього тижня виробники західних областей України вже розпочали масову реалізацію полуниці з відкритого ґрунту.

"Варто зазначити, що поточного року сезон реалізації цієї ягоди з відкритого ґрунту дещо затримався через тривалу і холодну весну. Так, в аналогічний період минулого року вже практично всі регіони України розпочали реалізацію полуниці. На сьогодні про це повідомляють лише виключно виробники західних областей", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що попри більш пізній старт сезону, з виходом на ринок полуниці відкритого ґрунту відпускні ціни в цьому сегменті почали знижуватися.

Так, на сьогодні реалізація цієї ягоди формується в рамках діапазону 50-85 грн/кг , що в середньому в 1,5 раза дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня!

При цьому, аналітики зазначають, що сьогодні полуниця в Україні коштує все ж у середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці травня минулого року.

Таку цінову різницю ключові гравці ринку пов’язують з більш пізнім стартом початку сезону реалізації ягоди відкритого ґрунту.

Нагадаємо, у найближчі рік-два в Україні спостерігатиметься дефіцит полуниці. Власники плантації цієї ягоди на Півдні, які треба було оновлювати, це не зробили через окупацію та бойові дії. А збільшення насаджень в інших областях України не зможе компенсувати нестачу.

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