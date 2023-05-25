В Україні дешевшають тепличні огірки: які ціни

Тепла погода сприяла збільшенню збору врожаю огірка в українських тепличних комбінатах, тому ціни на цей овоч почали падати.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Так, наразі українські тепличні комбінати змушені пропонувати огірок не дорожче 55-90 грн/кг ($1,50-2,46/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Здешевлення цієї продукції, на думку виробників, спровоковано стрімким сезонним збільшенням пропозиції огірка на ринку, тоді як темпи реалізації цієї продукції досить невисокі. Місцеві оптові компанії та роздрібні мережі поки що ведуть закупівлі невеликими партіями, враховуючи невисокий попит кінцевого споживача.

Зазначимо, що наразі ціни на тепличний огірок в Україні в середньому на 25% вищі, ніж наприкінці травня 2022 року.

При цьому багато учасників ринку поки що не бачать перспектив для поліпшення цієї ситуації й не виключають можливості подальшого зниження цін, оскільки вибірки огірків у тепличних комбінатах продовжують збільшуватися.

Нагадаємо, аналітики проєкту EastFruit раніше повідомляли про зниження цін на ранню капусту. Наразі українські фермери відвантажують овоч по 45-56 грн/кг.