В Украине дешевеют тепличные огурцы: какие цены

Теплая погода способствовала увеличению сбора урожая огурца в украинских тепличных комбинатах, поэтому цены на этот овощ начали падать.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на данный момент украинские тепличные комбинаты вынуждены предлагать огурец не дороже 55-90 грн/кг ($1,50-2,46/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Удешевление данной продукции, по мнению производителей, спровоцировано стремительным сезонным увеличением предложения огурца на рынке, в то время как темпы реализации этой продукции весьма невысокие. Местные оптовые компании и розничные сети пока ведут закупки небольшими партиями, учитывая невысокий спрос конечного потребителя.

Отметим, что цены на тепличный огурец в Украине в среднем на 25% выше, чем в конце мая 2022 года.

При этом многие участники рынка пока не видят перспектив для улучшения данной ситуации и не исключают возможности дальнейшего снижения цен, поскольку выборки огурцов в тепличных комбинатах продолжают увеличиваться.

Напомним, аналитики проекта EastFruit ранее сообщали о понижении цен на раннюю капусту. Сейчас украинские фермеры отгружают овощ по 45-56 грн/кг.