Зростання цін на продукти у квітні стало найнижчим з початку війни

У квітні проти березня 2023 року ціни на продукти харчування зросли в середньому на 0,3 %. При цьому найбільше зросли ціни на м’ясо й м’ясопродукти (+3,3 %), а також на рибу та продукти з риби (+0,5 %).

Про це повідомляє пресслужба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" .

Зазначається, що у квітні 2023 року зростання цін на споживчому ринку склало 0,2 % проти попереднього місяця. Це найнижчий показник з лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна військова агресія РФ проти України.

Крім того, ціни на продукти харчування зросли на 0,3 %, що також є найнижчим показником за період війни. Найнижчим є також зростання споживчих цін і у річному вимірі: проти квітня 2022 року вони зросли на 17,9 %.

Найбільше подорожчали м’ясо й м’ясопродукти (+3,3 %), а також риба та продукти з риби (+0,5 %).

Водночас знизилися ціни на яйця (-8,7 %), олію соняшникову (-1,6 %), фрукти (‑1,4 %), молоко (-0,8 %) та цукор (-0,3 %).

На рівні березневих залишилися ціни на хліб і хлібопродукти та масло.

Ціни на овочі, які у березні цього року зросли на 17,3 % проти лютого і стали основним драйвером зростання цін на продукти харчування, у квітні зросли лише на 0,3 %.

Як підкреслили в Інституті аграрної економіки, торік падіння цін на овочі розпочалося у липні, повторилося у серпні-вересні та листопаді.

"Сповільнення зростання і спадні тенденції щодо цін на продукти харчування стають все більш реальними, а з надходженням продукції нового врожаю будуть ще більш відчутними", - зауважив директор "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Зауважимо, упродовж квітня ціни на охолоджену свинину на полицях національних торгівельних мереж зросли у середньому на 8,4%. Найбільший приріст цін торкнувся сезонно популярної частини ― ошийка.

Нагадаємо, за даними Держстату, у квітні інфляція на споживчому ринку порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року – 3,2%. Водночас базова інфляція за місяць прискорилась до 0,5%, з початку року – 3,0%.

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