У супермаркетах зросли ціни на молочні продукти: яка вартість

В українських супермаркетах зросли роздрібні ціни на молоко, йогурти, вершкове масло, спред та сири. Подальше суттєве подорожчання молочної продукції в перспективі малоймовірне через відносно слабкий попит на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Так ціна на ультрапастеризоване питне молоко станом на 1 травня склала 46,13 грн. за кг, що 70 коп. (+1,5%) більше ніж в квітні. Порівняно з минулим роком ціна на молоко тривалого зберігання виросла на 7,35 грн. (+16%).

При цьому в супермаркетах подешевшало молоко жирністю 2,5%. Ціна на продукт склала 39,12 грн за кг, що на 36 коп. (-0,9%) менше ніж в квітні, але на 5,5 грн більше ніж рік тому.

Ціна на вершки стерилізовані залишилась незмінною на рівні 144,45 грн за кг порівняно з квітнем, однак виросла на 34,57 грн (+23,9%) до минулорічного періоду.

Йогурт питний наразі можна придбати за 82,32 грн. за кг, що на 2,39 грн (+2,9%) більше ніж в квітні. За рік йогурт подорожчав на 10,18 грн. (+12,4%).

Вершкове масло коштує 386,88 грн. за кг і подорожчало на 12,01 грн (+3,1%), з моменту проведення квітневого моніторингу цін. Товар виріс в ціні на 43,94 грн (+11,4%) порівняно з травнем 2022 року.

Спред подорожчав на 11,09 грн (+5,5%) за останній місяць. Станом на 1 травня він коштував 201,14 грн за кг. За рік ціна на товар виросла на 62,98 грн (+31,3%).

Сири в торгівельних мережах в середньому коштують 628,82 грн за кг і подорожчали на 8,95 грн (31,1%) порівняно до квітня і майже на 195,75 грн порівняно до травня минулого року.

Ціна на сир "Чеддер" склала 492,78 грн за кг, на "Едам" – 407,60 грн за кг і "Гауду" – 511,64 грн. за кг. За останній місяць данні сири подорожчали більше ніж інші. Ціна на сир "Чеддер" піднялась на 17,52 грн. (+3,6%), "Едам" – на 13,13 грн. (+3,2%) і "Гауда" – на 15,85 грн. (3,1%) порівняно до квітня. В річному розрізі "Чеддер" подорожчав на 152,49 грн. (+30,9%), "Едам" на 111,08 грн. за кг (+27,3%), а "Гауда" на 139,06 грн. (+27,2%).

Ціна на сир "Український" склала 422,22 грн. за кг, що на 5,07 грн. (+1,2%) більше ніж в квітні і на 126,19 грн. (+29,9%) порівняно до травня 2022 року. Станом на 1 травня сир "Моцарелла" коштує 444,43 грн. за кг. Він подорожчав на 130,67 грн. (+29,4%) за останній рік.

Соєвий сир "Тофу" коштує 183,24 грн. за кг, що на 11,13 грн. (+6,1%) більше ніж на початку квітня. Однак, порівняно з 1 травнем минулого року "Тофу" подешевшав на 87,15 грн. (-47,6%).

"Підвищення цін на більшість молочних продуктів може бути пов’язане з продовольчою інфляцією. Також зерігається інфляційний тиск на виробничі витрати бізнесу через складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістичних ланцюгів в умовах війни", - зауважує Кухалейшвілі.

Він додає, що суттєве підвищення цін на молочну продукцію в перспективі малоймовірне через відносно слабкий попит на внутрішньому ринку, зменшення кількості споживачів внаслідок еміграції і зниження купівельної спроможності громадян і скорочення їх доходів в умовах війни.

Нагадаємо, в Україні впав попит на свіжі молочні продукти .

Наразі депутати пропонують знизити ставку податку на додану вартість на молоко і молочні продукти до 10%, а також запровадити внесок на галузеве фінансування програм просування молочної продукції.

Джерело фото: ua.depositphotos.com